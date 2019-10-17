На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны
ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок здание фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Победителю торгов обещают заплатить почти 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
- Здание находится в удручающем техническом состоянии. Оно не эксплуатируется. Визуальное обследование свидетельствует о неудовлетворительном состоянии несущих и ограждающих конструкций, - отмечают представители заказчика.
Подрядчику предстоит восстановить кровлю, фасады, входную группу, витражное остекление лестничных блоков, ограждение лестниц, лепной фриз, барельеф с советской символикой и другое. Также он должен будет обустроить отопление, вентиляцию, систему кондиционирования, водопровод, канализацию, электроснабжение, архитектурное освещение фасадов, систему пожарной сигнализации, систему охранно-тревожной сигнализации.
Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе. Он закончится 11 ноября 2019 года. К работам победитель аукциона приступит сразу после заключения госконтракта. Срок выполнения работ — по 29 октября 2021 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десять вопросов о фабрике-кухне в Самаре: когда вернутся серп и молот?
Здание стоит без крыши и разрушается на глазах (подробности)
Ни серпа, ни молота: в областных архивах нашли проект строительства самарской фабрики-кухни 1929 года
Документы раскрывают историю появления знаменитого здания на улице Ново-Садовой (подробности)
Решение принято: самарская фабрика-кухня станет филиалом Третьяковской галереи
Об этом в ходе своего визита в Самару официально объявил и.о. министра культуры РФ (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU