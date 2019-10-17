2019-10-17T14:56:13+03:00
Общество

На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны

Подрядчик должен будет реконструировать здание до конца октября 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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После реставрации в здании Фабрики-кухни разместится филиал Третьяковской галереиПосле реставрации в здании Фабрики-кухни разместится филиал Третьяковской галереи
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ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок здание фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Победителю торгов обещают заплатить почти 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Здание находится в удручающем техническом состоянии. Оно не эксплуатируется. Визуальное обследование свидетельствует о неудовлетворительном состоянии несущих и ограждающих конструкций, - отмечают представители заказчика.

Подрядчику предстоит восстановить кровлю, фасады, входную группу, витражное остекление лестничных блоков, ограждение лестниц, лепной фриз, барельеф с советской символикой и другое. Также он должен будет обустроить отопление, вентиляцию, систему кондиционирования, водопровод, канализацию, электроснабжение, архитектурное освещение фасадов, систему пожарной сигнализации, систему охранно-тревожной сигнализации.

Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе. Он закончится 11 ноября 2019 года. К работам победитель аукциона приступит сразу после заключения госконтракта. Срок выполнения работ — по 29 октября 2021 года.

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Об этом в ходе своего визита в Самару официально объявил и.о. министра культуры РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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