В Самарской области юнармейцы проведут 130 мини-парадов у домов ветеранов Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-02T14:41:43+03:00

В масштабной акции примут участие более 3 тысяч юнармейцев со всего региона Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Молодые люди пройдут торжественным строем под окнами фронтовиков и споют им военные песни

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В Самарской области до 5 ноября пройдут 130 мини-парадов. Их устроят юнармейцы возле домов участников Великой Отечественной войны, которые 7 ноября по состоянию здоровья не смогут посетить Парад Памяти на площади Куйбышева в Самаре.

- В масштабной акции примут участие более 3 тысяч юнармейцев со всей Самарской области. Один из мини-парадов будет проведен у дома танкиста, Героя Советского Союза Владимира Чудайкина, который отличился при взятии Берлина, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Первые мини-парады в регионе прошли уже 1 ноября. Юнармейцы торжественным строем в составе до 52 человек подходят к домам ветеранов и исполняют у их окон военные песни. Также молодые люди дарят им цветы, делают фото на память и произносят слова признательности.

Напомним, что подобная акция впервые была проведена в Самарской области в преддверии Дня победы в Великой Отечественной войны. Тогда военные так же устраивали личные парады для ветеранов, которые не смогли прийти на парад.

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ИСТОЧНИК KP.RU