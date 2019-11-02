Остался один в «грязном болоте»: в Самарской области спасли с обмелевшего озера замерзающего лебедя

СЕГОДНЯ 17:40 2019-11-02T17:40:41+03:00

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Стала известна судьба одинокого лебедя, который не мог улететь с обмелевшего озера Казанка в селе Борское. Благодаря вмешательству местных жителей и волонтеров его удалось спасти. Днем в пятницу, 1 ноября, лебедя забрали с озера.

- Озеро почти пересохло и превратилось в грязное болото. Лебедя удалось «проводить на сушу» и поймать. После этого добровольцы привезли птицу на машине в Самару, - сообщили на своей странице в соцсети представители волонтерской организации «ЛиС».

Волонтеры связались с сотрудниками Самарского зоопарка и попросили приютить птицу, те согласились. Сегодня днем, 2 ноября, лебедя доставили в зоопарк и передали в надежные руки орнитологов. Птицу поселили в одном из загонов. К слову, лебедь настолько привязался к своим спасителям, что поначалу даже не хотел их отпускать, пытаясь покинуть свой новый дом вместе с ними.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/741626" frameborder="0"></iframe> Лебедя, спасенного с пересохшего озера, передали в Самарский зоопарк.Видео: Волонтерская организация "ЛиС"

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ИСТОЧНИК KP.RU