Остался один в «грязном болоте»: в Самарской области спасли с обмелевшего озера замерзающего лебедя
Стала известна судьба одинокого лебедя, который не мог улететь с обмелевшего озера Казанка в селе Борское. Благодаря вмешательству местных жителей и волонтеров его удалось спасти. Днем в пятницу, 1 ноября, лебедя забрали с озера.
- Озеро почти пересохло и превратилось в грязное болото. Лебедя удалось «проводить на сушу» и поймать. После этого добровольцы привезли птицу на машине в Самару, - сообщили на своей странице в соцсети представители волонтерской организации «ЛиС».
Волонтеры связались с сотрудниками Самарского зоопарка и попросили приютить птицу, те согласились. Сегодня днем, 2 ноября, лебедя доставили в зоопарк и передали в надежные руки орнитологов. Птицу поселили в одном из загонов. К слову, лебедь настолько привязался к своим спасителям, что поначалу даже не хотел их отпускать, пытаясь покинуть свой новый дом вместе с ними.
Лебедя, спасенного с пересохшего озера, передали в Самарский зоопарк.Видео: Волонтерская организация "ЛиС"
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ИСТОЧНИК KP.RU