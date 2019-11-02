2019-11-02T22:18:45+03:00
Общество

"Я очень разволновался, когда узнал": Дмитрий Азаров встретился детьми, которые попали в ДТП под Самарой

Школьников доставили на осмотр в больницу [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава региона лично узнал, как чувствуют себя школьникиГлава региона лично узнал, как чувствуют себя школьникиФото: скриншот с видео
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с детьми, которые попали в ДТП на трассе "Ульяновск - Самара". Напомним, дети ехали в заказной "Газели Ивеко", когда в районе Елховки в них врезался "Ларгус". После удара микроавтобус завалился на бок. Глава региона, узнав об этом, сразу же поспешил на место аварии.

- В автобусе было 8 ребят, сопровождающий и водитель - всех осмотрели врачи, никто серьезно не пострадал. Слава Богу, дети обошлись без переломов, только ушибы и царапины. Тем не менее поручил вызвать санавиацию, чтобы доставить ребятишек в больницу Середавина на дополнительный осмотр врачами-педиатрами, - сообщил в своем инстаграме Дмитрий Азаров.

В больнице дети заверили губернатора, что они чувствуют себя хорошо. Они также рассказали, что ехали с олимпиады по "Что? Где? Когда?". Глава региона призвал жителей быть осторожнее и аккуратнее на дорогах.

Губернатор Самарской области побывал в больнице, куда доставили детей после ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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