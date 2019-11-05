2019-11-05T14:36:19+03:00
Общество

Гирлянды и светящиеся фонтаны: Самару начали готовить к празднованию Нового года

В этом году в городе появятся новые светящиеся конструкции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Украшать город к Новому году закончат в начале декабряУкрашать город к Новому году закончат в начале декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре дали старт работам по подготовке города к празднованию Нового года. Уже скоро областную столицу начнут украшать светодиодными гирляндами, светодинамическими фонтанами и другими элементами иллюминации.

- В этом году в городе предусмотрен монтаж нового светодиодного оборудования. К примеру, светящиеся инсталляции появятся на склоне у монумента Славы и на Крымской площади. Также светящимися консолями планируется украсить те объекты, которые были отремонтированы по проекту «Формирование комфортной городской среды», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На этой неделе сотрудники МП «Самарагорсвет» начнут проверять уже смонтированные гирлянды и консоли, а потом станут постепенно включать иллюминацию. Полностью завершить все эти работы планируется в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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