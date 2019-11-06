В Самаре требуют убрать торговые киоски на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-06T13:06:34+03:00

Рынок небезопасен ни для продавцов, ни для покупателей Фото: Яндекс.Карты

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В Самаре энергетики проверили рынок на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Он находится в охранной зоне ЛЭП, но торговцы не спешат убирать свои лотки с опасной территории.

- Мы уже неоднократно выносили предписания собственникам торговых точек. Кроме того, департамент управления имуществом по предписанию прокуратуры расторг договор с владельцами, но киоски убирать никто не торопится, - сообщили в пресс-службе «Самарских сетей».

Одной из причин того, что энергетики требуют очистить территорию возле ЛЭП, стал недавний пожар на рынке. В конце января там загорелся один из торговых павильонов. Если бы пожарные вовремя не потушили пламя, то оно могло легко перекинуться на электропровода. В случае распространения огня часть города могла остаться без света.

ИСТОЧНИК KP.RU