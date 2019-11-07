В Самаре направят более 16 млн рублей на реконструкцию «Ракеты» и создание планетария
В Самаре собираются реконструировать музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая». Что именно хотят обновить в здании, пока не ясно, но уже известно, что там построят планетарий. Деньги на эти работы предусмотрены в городском бюджете.
- В 2019 году на реконструкцию музея «Самара Космическая» и строительство планетария запланированы инвестиции в 100 тысяч рублей, а в 2020 году — 16,4 млн рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии Самары.
Напомним, в середине октября глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что предпроектные работы по созданию планетария уже завершены. Сколько времени займет разработка самого проекта и когда стартует строительство, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU