2019-11-07T13:47:02+03:00
Общество

На улицы Самары возвращается троллейбус № 10

Его движение возобновится уже на этой неделе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Маршрут № 10 не работал больше года из-за ремонта Заводского шоссеМаршрут № 10 не работал больше года из-за ремонта Заводского шоссеФото: Архив "КП"
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Троллейбус № 10 возвращается на улицы Самары. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление», он вернется на свой маршрут уже на этой неделе.

- С пятницы, 8 ноября, возобновляется движение троллейбуса № 10 «Клуб «Мир» - улица Кабельная «СЗКС)». Добро пожаловать на борт, - отметили в ТТУ.

Напомним, что троллейбус № 10 отменили летом 2018 года из-за начала капитального ремонта Заводского шоссе. Возобновить его движение планировали еще в апреле этого года, но работы по восстановлению контактной сети видимо, немного затянулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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