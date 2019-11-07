От улицы Казачьей до границы Самары построят новую дорогу с путепроводом

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-07T18:28:00+03:00

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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин в пресс-центре ТРК "Губерния" и "Волжской коммуны" поделился планами по запуску движения по Фрунзенскому мосту и строительству второй очереди мостового перехода. По его словам, проезд там откроют до конца года.

- В следующем году планируется завершить строительство 9 съезда с моста. Будем организовывать проезд с улицы Фрунзе с правым поворотом на улицу Самарскую, - рассказал на круглом столе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» чиновник.

Как отметил Иван Пивкин, первый этап строительства Фрунзенского моста заканчивается на улице Казачьей. От улицы Казачьей до границы с г.о. Самара планируется построить новую дорогу. Она пройдет параллельно существующей и с путепроводом через железнодорожные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU