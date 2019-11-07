2019-11-07T16:48:55+03:00
Происшествия

«Имитировал приступ эпилепсии»: в Самаре при получении взятки задержали налоговика

Первый и последний транш составил 300 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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За что предназначалось незаконное вознаграждение, пока не известноЗа что предназначалось незаконное вознаграждение, пока не известноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре по подозрению в коррупционном преступлении задержали еще одного сотрудника налоговой службы. На этот раз в поле зрения правоохранителей попал начальник одного из отделов регионального управления ФНС Арефьев. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Налоговика задержали с поличным при получении взятки. Первый и последний транш составил 300 тысяч рублей. Была попытка имитировать приступ эпилепсии, но врачи признали симуляцию, - рассказал народный избранник.

Напомним, что в прошлом году за похожее преступление был задержан начальник контрольного отдела налоговой Александр Петров. Он получил от коммерческой организации взятку, пообещав разгласить служебную тайну — рассказать о ходе налоговой проверки. Сейчас дело налоговика рассматривает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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