В Самаре на неделю запретят парковаться на улице Советской Армии
Ограничения введут на участке от дублера Ново-Садовой до МТЛ «Арена»
Запрет на стоянку и остановку будет действовать с 9 по 16 ноябряФото: Архив "КП"
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В Самаре на целую неделю запретят парковаться на улице Советской Армии. Ограничения введут из-за проведения в городе чемпионата России по боксу среди мужчин.
- Запрет на стоянку и остановку транспорта на улице Советской Армии на участке от дороги-дублера улицы Ново-Садовой до конца территории комплекса МТЛ «Арена» будет действовать с 8:00 9 ноября до 22:00 16 ноября, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU