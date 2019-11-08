В Самаре на неделю запретят парковаться на улице Советской Армии

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-08T13:20:35+03:00

Запрет на стоянку и остановку будет действовать с 9 по 16 ноября Фото: Архив "КП"

Ограничения введут на участке от дублера Ново-Садовой до МТЛ «Арена»

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В Самаре на целую неделю запретят парковаться на улице Советской Армии. Ограничения введут из-за проведения в городе чемпионата России по боксу среди мужчин.

- Запрет на стоянку и остановку транспорта на улице Советской Армии на участке от дороги-дублера улицы Ново-Садовой до конца территории комплекса МТЛ «Арена» будет действовать с 8:00 9 ноября до 22:00 16 ноября, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU