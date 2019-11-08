Сотрудника администрации Октябрьского района Самары, пойманного на взятках, заподозрили еще и в мошенничестве

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-08T15:05:16+03:00

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Заместитель начальника отдела потребрынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ранее чиновника заподозрили в получении взятки, а теперь еще и в мошенничестве.

- По версии следствия, сотрудник районной администрации с февраля 2016 года по май 2019 года получил от гражданина в несколько приемов не менее 300 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не мешать ему торговать продуктами питания на территории Октябрьского района и не привлекать мужчину к административной ответственности. Реальных намерений и возможностей у чиновника для этого не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, чиновника задержали в сентябре этого года. Его уличили в систематическом получении взяток, общая сумма которых составила около 300 тысяч рублей. Деньги он получал за несоставление протоколов о правонарушениях в сфере торговли и услуг. Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях обоих преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU