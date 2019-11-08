Наставник «Спартака» Доменико Тедеско: «Соболев опасен не только своими голами»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-08T15:35:57+03:00

В этом сезоне Соболев уже забивал «Спартаку», правда, от поражения самарцев это не спасло. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил предстоящего соперника по 16 туру РПЛ «Крылья Советов» и главного бомбардира самарцев Александра Соболева. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» в субботу, 9 ноября, в 20:00 по самарскому времени.

- Соболев - хороший форвард, но он опасен не только своими голами, но и тем, как он готовит атаки своей команды. «Крылья» опасны в контратаках - роль Соболева тут очень важна. Также самарцы много подают с флангов. Надеюсь, мы не позволим им отличиться завтра, - приводит слова Тедеско sport24.ru.

Кроме того, наставник «Спартака» сказал, что не считает решающим тот факт, что на скамейке «КС» во время игры не будет Миодрага Божовича. Напомним, черногорский специалист отбывает трехматчевую дисквалификацию за стычку во время матча с «Оренбургом».

ИСТОЧНИК KP.RU