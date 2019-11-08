2019-11-08T15:35:57+03:00
Спорт

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско: «Соболев опасен не только своими голами»

Главный тренер красно-белых прокомментировал предстоящую игру с «Крыльями Советов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В этом сезоне Соболев уже забивал «Спартаку», правда, от поражения самарцев это не спасло.В этом сезоне Соболев уже забивал «Спартаку», правда, от поражения самарцев это не спасло.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил предстоящего соперника по 16 туру РПЛ «Крылья Советов» и главного бомбардира самарцев Александра Соболева. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» в субботу, 9 ноября, в 20:00 по самарскому времени.

- Соболев - хороший форвард, но он опасен не только своими голами, но и тем, как он готовит атаки своей команды. «Крылья» опасны в контратаках - роль Соболева тут очень важна. Также самарцы много подают с флангов. Надеюсь, мы не позволим им отличиться завтра, - приводит слова Тедеско sport24.ru.

Кроме того, наставник «Спартака» сказал, что не считает решающим тот факт, что на скамейке «КС» во время игры не будет Миодрага Божовича. Напомним, черногорский специалист отбывает трехматчевую дисквалификацию за стычку во время матча с «Оренбургом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выбрали единогласно: Дмитрий Азаров стал секретарем самарского отделения «Единой России»
В Самаре комбинат питания выплатит ученице школы № 81 компенсацию за пищевое отравление
Многокилометровые заторы: вечером в пятницу Самара встала в 9-балльных пробках
В Чапаевске в квартире зарезали мужчину, который раньше угрожал людям убийством
В Самаре завтра стартует чемпионат России по боксу среди мужчин
Воде не место в газопроводе: восемь жителей Самарской области в октябре «попались» на самовольной установке газовых колонок
В Самарской области в нескольких населенных пунктах ввели карантин по бешенству
«Времени думать и бояться не было!»: семикласснику из Сызрани, спасшему малыша на Черном море, вручили медаль
Получили «откаты» на 36 млн рублей: в Самаре отправили в суд дело экс-главы Фонда капремонта и его брата
Самарские должники за свет в октябре получили более 1000 СМС с предупреждениями
На самарского губернатора подали в суд из-за конкурса по выбору нового министра культуры
Самарские таможенники нашли на рынке в Оренбурге более 400 кг карантинных груш
Сотрудника администрации Октябрьского района Самары, пойманного на взятках, заподозрили еще и в мошенничестве
Лидер группы «Звери» приехал в Сызрань и пошел искать ледовый дворец
В Самаре на пересечении Арцыбушевской и Гончарова запретили остановку транспорта
Депутаты думы Самары предложили губернатору увеличить в 2020 году тарифы на ЖКХ на 6,8%
В Самарской области пенсионер на Renault «уложил» на бок УАЗ «Патрит»
В Самаре на неделю запретят парковаться на улице Советской Армии