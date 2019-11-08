«Времени думать и бояться не было!»: семикласснику из Сызрани, спасшему малыша на Черном море, вручили медаль

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-08T16:42:17+03:00

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8 ноября во время урока мужества в школе №132 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и член Совета Федерации РФ от региона Сергей Мамедов вручили медали Общероссийской общественной организации спасателей «За спасение жизни» четырем школьникам.

Про подвиг одного из них «Комсомолка» писала этим летом. Семиклассник сызранской школы Антон Косырев летом этого года отдыхал в Лазаревском и в какой-то момент на пляже заметил малыша 6-7 лет, которого унесло волной и потащило на глубину.

- Он был в спасательном жилете и круге, они мешали ему грести, поэтому его уносило течением. Его мама кричала, звала на помощь, но никто из отдыхающих внимания не обратил, и тогда я бросился в воду,- вспоминает Антон. – Времени думать и бояться не было. Я подплыл к нему и сказал – держись за меня. Потом вытащил его на берег и отдал матери. Вот и все, разве это подвиг?

Награда нашла и других героев – подростков из Пестравского района, которые весной 2018 года вытащили из ледяной воды свою односельчанку – многодетную мать.

- Сегодня вы пример для тысяч своих сверстников и многих людей, которые гораздо старше вас. Это большая честь и высокая ответственность. Я рассчитываю на вас, на вас надеется вся наша страна. Вы и есть будущее России! — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Найти героев и вручить им заслуженные награды стало возможным благодаря Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои". Инициатором проекта стал Совет Федерации РФ, в его реализации подключились многие государственные ведомства и службы, а также общественные организации

ИСТОЧНИК KP.RU