«Не бойся, держись за мою руку»: 15-летний мальчик из Сызрани спас ребенка в Сочи

15-летний Антон в Сызрани теперь местная знаменитость. Мальчик во время отдыха на Черном море спас тонущего ребенка.

Все произошло 25 июня. Антон отдыхал в Лазаревском в Сочи вместе с семьей. День был жарким, мальчик пошел на пляж со своей бабушкой. Горячий песок, теплый морской воздух, яркое сочинское солнце. Только волны становились все больше и больше… Вдруг потоки воды обрушились на головы тех, кто в этот момент был в море. В том числе на маленького мальчика.

- Я сама на это только с берега смотрела, - вспоминает очевидица происшествия. – Там была большая волна. Она рухнула на мальчика, который был в море. Детям вообще в такие моменты нельзя разрешать купаться! Слава богу, там оказался еще один ребенок. Он прыгнул в воду и поплыл к мальчику.

Антон не колебался ни секунды. Вскочил, бросился в море и поплыл. Страха не было – парень был уверен в себе.

- Как Антон спасал ребенка, я не видел. Но он рассказывал, что не боялся – был уверен в себе и своем умении плавать, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» отец мальчика-героя Дмитрий Кондрашин. – Сын год уже занимается плаванием в Сызрани.

Антон быстро доплыл до тонущего ребенка. «Не бойся и держись за мою руку», - бросил парень и потянул мальчика к берегу. Вскоре оба ребенка лежали на песке и тяжело дышали.

О своем поступке Антон родителям рассказывать не стал. Видимо, не посчитал, что сделал что-то особенное. Мама с папой узнали, что их мальчик герой – из новостей.

- Кто-то из очевидцев написал в соцсетях об этом, а мы прочитали в местных СМИ. Узнали обо всем только через пару дней, - признался папа героя. - Антон сам не стал хвастаться. Сыном, конечно, мы все очень гордимся.

Смелость, видимо, у Антона в крови. Его отец Дмитрий Кондрашин в детстве потерял ноги, однако это его не сломало. Он активно занимается спортом, стабильно участвует в трофиэкспедициях. Среди путешествий Дмитрия на внедорожнике – печально известный перевал Дятлова.

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