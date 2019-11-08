2019-11-08T16:42:16+03:00
Спорт

В Самаре завтра стартует чемпионат России по боксу среди мужчин

На нем сформируют состав сборной страны для отбора на Олимпиаду 2020
Роман АБРАМСКИЙ
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Вход на бои чемпионата России свободный. Кроме дня финала.Вход на бои чемпионата России свободный. Кроме дня финала.Фото: Архив "КП"
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В Самаре в субботу, 9 ноября, стартует чемпионат России по боксу среди мужчин. Бои будут проходить в «МТЛ Арене» до 16 ноября. Вход свободный, кроме дня финала. Самара получила чемпионат России в конкурсе, где соперниками столицы 63 региона были еще 14 городов.

- Самарская заявка оказалось безупречной, выиграв с большим преимуществом. Сейчас выполняются все требования по проведению чемпионата. Мы очень признательны региону за такое отношение, гостеприимство, организацию соревнований на таком высоком уровне, - отметила заместитель генерального секретаря федерации бокса России Татьяна Кириенко.

У бокса в Самарской области большие традиции. Это отметил и заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов отметил.

- Самарская область воспитала много боксеров, которые добивались побед на различных рингах – всесоюзных, европейских, мировых. Тот интерес, который есть в регионе к боксу, дал нам основание претендовать на проведение соревнований такого уровня. Мы ответственно подошли к подготовке: и региональная федерация бокса, и министерство спорта проделали большую работу. В Самаре – один из важнейших этапов для демонстрации высоких результатов боксеров, - отметил Фетисов.

По итогам турнира сформируют состав сборной России для отбора на Олимпиаду 2020. Он стартует в марте следующего года в Лондоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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