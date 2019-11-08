В Чапаевске в квартире зарезали мужчину, который раньше угрожал людям убийством

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-08T17:04:04+03:00

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В квартире дома на улице Ватутина в Чапаевске 5 ноября был обнаружен труп 43-летнего хозяина жилплощади. Прибывшие на место правоохранители сразу поняли - мужчину убили.

- У потерпевшего зафиксировано колото-резаное ранение груди. Нанесли его ножом. Личность погибшего установлена - он владел этой квартирой, ранее был судим за угрозы убийством, нигде не работал, - сообщил корреспонденту "КП - Самара" собственный источник.

Подозреваемый уже установлен. Им оказался 57-летний знакомый жертвы, раньше также судимый - за убийство по неосторожности. Оперативники выяснили, что мужчины поругались во время распития спиртных напитков. Один из них не нашел лучшего аргумента, чем взяться за нож.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Напомним, что в Чапаевске недавно была зверски убита женщина. Ей распороли живот и отрезали груди. "Комсомолка" писала подробности страшной трагедии. Подозреваемого в том случае до сих пор не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU