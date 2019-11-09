"Эту боль уже терпеть невозможно!" Самбисту из Тольятти со сломанным позвоночником снова запретили вставать с кровати

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-09T10:37:56+03:00

Илья занимался реабилитацией, а теперь снова прикован к больничной койке

Врачи говорили, что у него есть все шансы встать на ноги, но конструкция, на которой держался его позвоночник, начала ломаться и съезжать вниз

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Родные тольяттинского самбиста Ильи Рудольфа, который пытается восстановиться и вернуться в спорт после перелома позвоночника, рассказали о новой возникшей проблеме. Недавно Илье стало гораздо хуже, он начал чувствовать дикие боли в шее. И вот теперь стало понятно, с чем это связано.

- Разрушается конструкция, которая была установлена Илье в Бурденко, отмечается потеря фиксации нижних отделов системы за счёт перелома нижних винтов. Справа на уровне 5 позвонка - миграция винта в межпозвонковое отверстие, - сообщают близкие люди семьи.

Для Ильи это означает необходимость новой дорогостоящей операции. Сейчас парню, который мечтает вернуться в спорт и постоянно делает упражнения, запретили вставать с кровати - сила тяжести может смять его позвоночник. А ведь до этого врачи давали благоприятные прогнозы, парень поверил в себя, делал упражнения, укрепляя мышцы и боролся за свое будущее. Сейчас же Илье постоянно делают обезболивающие уколы - терпеть боль стало уже просто невозможно.

- Мама Ильи в отчаянии, постоянно плачет. Сейчас решается вопрос о том, кто возьмется за проведение этой четвертой операции, - сообщают знакомые семьи.

Конечно, на реабилитацию и операцию нужно много денег. Помочь Илье Рудольфу и его семье можно, перечислив деньги на карту 5336 6900 6588 0314. Держатель карты Наталья Михайловна Рудольф.

Историю подающего надежды самбиста "Комсомолка" уже рассказывала. Илья Рудольф серьезно занимался спортом, но его жизнь перевернуло неудачное падение на татами. Недавно он снова побывала в родном Тольятти, на благотворительном концерте. Илья надеется, что сможет сам ходить, но для этого ему обязательно нужна новая операция, так как жизнь молодого человека под угрозой.

ИСТОЧНИК KP.RU