Стало известно, сколько будут получать сотрудники "Самара Арены", когда стадион станет областным

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-09T14:07:21+03:00

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На сайте Правительства Самарской области появилось Постановление, в котором устанавливаются размеры заработной платы сотрудников "Самара Арены". Именно столько денег будет получать специалисты на этих должностях после того, как стадион перейдет в областную собственность. Это должно случиться уже к концу 2020 года. Сейчас подготовка идет полным ходом. Не так давно стадион проверяли ФСБ и МЧС, теперь готово положение с перечислением всех необходимых для работы объекта специалистов.

В документе говорится, что директору "Самара Арены" будет установлен оклад 21,5 тыс рублей. С ним будут работать заместитель с окладом 19,3 тыс рублей и главный бухгалтер. Также на стадионе нужны механики, завскладом, менеджер по связям с общественностью, один агроном, главный энергетик, диспетчер и один грузчик. Полный список есть в документе на сайте Правительства.

Должностные оклады будут в сроки индексироваться. Сотрудники получат плюсом к окладу также выплаты компенсационного характера за рабоут в ночное время, в выходные дни, сверхурочную работу, совмещение и замещение. Также их ждут выплаты стимулирующего характера - премии по итогам месяца, надбавки за напряженность и специальный режим работы.

Напомним, что сейчас в правительстве решают, как будут зарабатывать на стадионе. Дело в том, что содержать его тоже придется на областные деньги. Сейчас здесь проходят только футбольные матчи. В планах проведение на стадионе концертов, мероприятий и фестивалей. Например, здесь может пройти Рок над Волгой.

ИСТОЧНИК KP.RU