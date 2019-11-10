2019-11-10T16:36:58+03:00
Происшествия

В Самаре парень, решивший выпить пиво у отдела полиции, оказался "закладчиком" наркотиков

Подозреваемый задержан, на него возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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С подозреваемым сейчас проводят следственные действияС подозреваемым сейчас проводят следственные действияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские рассказали о задержании парня, который распространял наркотики по городу. Началось все с того, что молодого человека заметили за распитием пива возле дома № 231 на проспекте Кирова - там, к слову, располагается районный отдел полиции.

- Нарушитель был задержан экипажем автопатруля 1-й роты полка ППС в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Саенко, младших лейтенантов полиции Вячеслава Акимова и Дениса Жижина, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Парня проводили в отдел. Личность установили - 25-летний местный житель Дмитрий Р. На него составили административный протокол и объяснили, что нельзя употреблять спиртные напитки в общественных местах. Во время этого процесса задержанный сильно нервничал, чем вызвал подозрение у стражей порядка.

Дмитрия решили досмотреть. Он сам вынул из своей одежды сверток в целлофановом пакетике и заявил, что это синтетический наркотики. Молодой человек признался, что сам он является "закладчиком".

- До встречи с сотрудниками полиции в дачном массиве на Алма-Атинке он произвёл 39 закладок наркотика. По словам задержанного, проживавшего с матерью, он является официально безработным. В интернете нашёл объявление о работе. Так и стал "закладчиком" в интернет-магазине, - сообщают стражи порядка.

В его задачу входило забрать расфасованный наркотик в указанном в сообщении месте и разложить на другой территории. Места закладок сфотографировать и сообщить. За каждую закладку Дмитрию обещали заплатить 300 рублей. После задания он решил выпить пива, но не подумал, что делает это рядом с отделом полиции. Более того, самарец сказал, что не считает пиво алкогольным напитком.

В итоге Дмитрия передали сотрудникам ОНК, которые аннулировали "закладки". Масса изъятого наркотика составила 20 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Сотрудники ППСП представлены к поощрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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