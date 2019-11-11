В Самаре управляющие компании задолжали за воду и канализацию свыше полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-11T16:46:32+03:00

Некоторые организации не платят за коммунальные услуги больше двух месяцев

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В Самаре управляющие компании задолжали коммунальщикам за холодную воду более полмиллиарда рублей. Некоторые организации не платят по счетам с лета этого года, а кто-то копит долги с зимы 2018 года.

- УК «Образцовое содержание жилья» не платит за воду и канализацию почти два года. Ее долг сейчас составляет 5,5 млн рублей. ТСН «Город Мира» задолжало 2,3 млн рублей, УК «Надежда» - 1,6 млн рублей, а ООО «Аврора» - 1,4 млн рублей, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

В конце кода сотрудники ресурсоснабжающей организации намерены направить сведения о долгах всех УК, ТСЖ и ЖСК в государственную жилищную инспекцию. Отметим, что те организации, которые не платят за коммунальные услуги больше двух месяцев, могут остаться без лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU