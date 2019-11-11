2019-11-11T18:26:56+03:00
Общество

Мост через Волгу в Самарской области могут возвести строители Крымского моста

Губернатор пообещал привлечь к делу и студентов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Все проекты уже утверждены на федеральном уровнеВсе проекты уже утверждены на федеральном уровне
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не исключил, что возведением моста через Волгу в районе Климовки могут заняться строители Фрунзенского моста. Об этом он рассказал сегодня, 11 ноября на встрече со студентами Самарского университета. Так глава региона ответил на вопрос активиста из стройотряда "Крылья": Артур Юсупов попросил, чтобы к стройке века привлекли молодых специалистов.

- Обещаю, что этот вопрос будет проработан. Мы заинтересованы, чтобы на этом, самом крупном на сегодня инфраструктурном проекте в России, работали наши студенческие стройотряды, - сказал Дмитрий Азаров. И посоветовал ребятам изучить опыт строителей Крымского моста. Высока вероятность, что в Самарскую область приедут именно они.

Напомним, что 16 октября правительство Самарской области подписало соглашение с концессионной компанией "Обход Тольятти". Регион уже включен в транспортный коридор "Европа - Западный Китай". Мост через Волгу станет важнейшим дорожным объектом, который позволит сократить путь из Европы в Азию.

Проект начнут реализовывать уже в 2019 году. Всего протяженность фразы составит 102 километра. Сам мост - 3,7 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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