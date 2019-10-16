2019-10-16T15:38:20+03:00
Общество

Дан старт проекту строительства моста через Волгу у Климовки с обходом Тольятти

Власти Самарской области подписали соглашение о реализации масштабного замысла
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Строительство нового моста через реку Волгу у села Климовка с обходом Тольятти стала еще на один шаг ближе. В среду, 16 октября, правительство Самарской области подписало соглашение с хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти».

- Самарская область включена в транспортный коридор «Европа — Западный Китай». Определен партнер по реализации проекта. Приступаем к строительству мостового перехода! Поздравляю, земляки! - написал в твиттере губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Подписание соглашения прошло в Екатеринбурге на международной специализированной выставке «Дорога-2019» в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, министра транспорта РФ Евгения Дитриха и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Реализация проекта строительства моста через Волгу начнется уже в этом году. Общая длина трассы составит 102 км, в том числе моста — 3,7 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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