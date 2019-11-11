2019-11-11T22:06:28+03:00
Общество

Жена самарского олигарха думает о женской судьбе и показывает шикарное декольте

Загоревшая Ксения Царицына не перестает удивлять подписчиков в Instagram
ЯИЧНЫЙ Федор
Поделиться:
Ксения ведет светский образ жизниКсения ведет светский образ жизниФото: instagram.com
Изменить размер текста:

Любимица самарчан, инстадива, жена самарского олигарха Алексея Шаповалова и просто красавица Ксения Царицына снова поразила своими формами соцсети. Проживающая с супругом за пределами РФ модель опубликовала свою свежую фотосессию.

- Little girls with dreams become women with vision (маленькие девочки с мечтами становятся женщинами со зрением, - пер. с англ.), - емко написала красотка в зеленом коротком платье с откровенным декольте.

Такая глубокая мысль о женской доле (впрочем, почерпнутая из интернета), вызвала бурную реакцию подписчиков. Пост собрал более 10 тыс. лайков за несколько часов.

Тем временем, супруг Царицыной Шаповалов инициировал судебный процесс против другого авторитетного бизнесмена из Самары – Виктора Суркова. Уважаемые господа спорят о коммуникациях, примыкающих к ТЦ «Космопорт» и земельному участку Шаповалова.

ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
Ксения Царицына о женской доле
10342 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейских из Тольятти заподозрили в сфабрикованном деле о наркотиках
Жительница Челябинска, из-за вейпа которой самолет экстренно сел в Самаре, оказалась не виновата
Пьяный водитель на иномарке под Самарой устроил смертельное ДТП
Первый губернатор Самарской области получил почетный знак и 125 тысяч рублей из бюджета
«Улучшения погоды не ждите»: в Самару пришел атлантический циклон
Мост через Волгу в Самарской области могут возвести строители Крымского моста
Житель Самарской области хотел построить собственный наркобизнес, но попался полиции
Пожар на Арцыбушевской в Самаре: в двухэтажном деревянном доме загорелся чердак
В Самаре управляющие компании задолжали за воду и канализацию свыше полмиллиарда рублей
Пляжные «Крылья Советов» поднялись на 26 место в мировом рейтинге
В Самаре удлинили маршрут автобуса № 3
50 вопросов за 50 минут: самарские студенты написали энергетический диктант
Ледяной водяной, призрак летчика и морж-кипер: в ЦСК ВВС показали вторую десятку вариантов маскота клуба
Самарская область получит почти 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог
Самарский спортсмен завоевал «золото» на чемпионате мира по кикбоксингу
В Самаре водитель на Mercedes вылетел с дороги на газон и протаранил столб
Хоккеист Денис Гурьянов: «Хотел бы увидеть игру «Далласа» в Тольятти»