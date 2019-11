Жена самарского олигарха думает о женской судьбе и показывает шикарное декольте

11 Нояб. 22:06 2019-11-11T22:06:28+03:00

Любимица самарчан, инстадива, жена самарского олигарха Алексея Шаповалова и просто красавица Ксения Царицына снова поразила своими формами соцсети. Проживающая с супругом за пределами РФ модель опубликовала свою свежую фотосессию.

- Little girls with dreams become women with vision (маленькие девочки с мечтами становятся женщинами со зрением, - пер. с англ.), - емко написала красотка в зеленом коротком платье с откровенным декольте.

Такая глубокая мысль о женской доле (впрочем, почерпнутая из интернета), вызвала бурную реакцию подписчиков. Пост собрал более 10 тыс. лайков за несколько часов.

Тем временем, супруг Царицыной Шаповалов инициировал судебный процесс против другого авторитетного бизнесмена из Самары – Виктора Суркова. Уважаемые господа спорят о коммуникациях, примыкающих к ТЦ «Космопорт» и земельному участку Шаповалова.

ksenia_tsaritsina Ксения Царицына о женской доле

