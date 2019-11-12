Следователи не нашли виновного в гибели ребенка в Шигонском районе

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-12T12:17:18+03:00

Малыш скончался после того, как его руку зажала калитка

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Следователи завершили проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в одном из сел Шигонского района. Напомним, он ушиб палец калиткой и вскоре после этого умер. Виновных в ЧП правоохранители не нашли.

- В возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка было отказано, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в СУ СК по Самарской области.

Проверка показала, что мальчик в день трагедии находился в гостях у бабушки. Он гулял во дворе и в какой-то момент схватился за калитку. В этот момент подул сильный ветер, и ребенку прищемило руку. Сначала малышу пытался помочь местный фельдшер, потом на место вызвали скорую, но медики не смогли его спасти. По предварительным данным, мальчик скончался от болевого шока.

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ИСТОЧНИК KP.RU