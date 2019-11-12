2019-11-12T12:17:18+03:00
Происшествия

Следователи не нашли виновного в гибели ребенка в Шигонском районе

Малыш скончался после того, как его руку зажала калитка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Следователи не стали возбуждать уголовное дело после гибели мальчикаСледователи не стали возбуждать уголовное дело после гибели мальчикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следователи завершили проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в одном из сел Шигонского района. Напомним, он ушиб палец калиткой и вскоре после этого умер. Виновных в ЧП правоохранители не нашли.

- В возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка было отказано, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в СУ СК по Самарской области.

Проверка показала, что мальчик в день трагедии находился в гостях у бабушки. Он гулял во дворе и в какой-то момент схватился за калитку. В этот момент подул сильный ветер, и ребенку прищемило руку. Сначала малышу пытался помочь местный фельдшер, потом на место вызвали скорую, но медики не смогли его спасти. По предварительным данным, мальчик скончался от болевого шока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поставили с нарушениями: прокуратуре не понравились камеры на дорогах Самарской области
Привет из девяностых? В Самарской области в погребе на заброшенной даче нашли человеческие останки
В Самаре на улице Авроры не разъехались Hyundai и Renault: пострадали три человека
В Самаре планируют отделить трамвайные пути от проезжей части
В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд
В Самаре проблемный перекресток Ленинская/Вилоновская обезопасят светофором
АКОМ приглашает студентов и молодых исследователей на конкурс прорывных технологий «BatteryInnovation 2020»
Вандализм или благоустройство? Центр Похвистнева оставили без деревьев
Решили взять легионера: «Спартак» отказался от покупки Александра Соболева
В Самарской области мужчина отказался благоустраивать родное село и попал под арест
В Самаре на перекрестке Масленникова/Подшипниковая начали устанавливать допсекции светофора
Совершили камбэк в концовке: «Динамо Самара» обыграло «КПРФ» в матче ЧР по мини-футболу
В Самаре экс-начальника отделения ДПС наказали штрафом за «помощь» в переводе сотрудника на другую должность
В Самаре скончалась почетный врач больницы Середавина Маргарита Дериенко
Дмитрий Азаров поругал чиновников за слишком редкие ответы на жалобы самарцев в соцсетях
Самарский ЦСК ВВС дома победил «Хумо» в матче ВХЛ
В Самаре водитель на «Гранте» сбил шедшего по краю дороги подростка