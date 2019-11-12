Привет из девяностых? В Самарской области в погребе на заброшенной даче нашли человеческие останки

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-12T12:51:18+03:00

Правоохранители изъяли с места происшествия кости неизвестного, который скончался около 20 лет назад

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Жуткую находку обнаружили вечером 6 ноября в Сызранском районе региона. На 298 километре трассы А-151 - "Подъезд к Ульяновску" на территории заброшенного дачного массива местные жители наткнулись на человеческие останки.

- В погребе на глубине двух метров обнаружены скелетированные останки человека. Изъяты череп, челюсть и фрагменты скелета. Давность - более 20 лет, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Территорию оцепили, был произведен осмотр. Сейчас останки отправили на экспертизу. Назначено судебно-медицинское исследование, которое должно помочь установить личность неизвестного и дать ответ на вопрос - что с ним случилось?

Правоохранители пока только строят догадки. Не исключено, что части трупа - это "своеобразные привет из девяностых". Преступник того времени просто решил таким образом избавиться от тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU