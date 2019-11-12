2019-11-12T19:12:27+03:00
Общество

В ряд выстроят 25 грузовиков! В начале декабря Фрунзенский мост в Самаре испытают на прочность

Губернатор поручил запустить транспортный поток по мосту до конца года
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Фрунзенский мост должен быть готов уже к концу годаФрунзенский мост должен быть готов уже к концу года
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на Фрунзенском мосту и оценил работу строителей. Сейчас здесь уже завершена большая часть работ. В начале декабря сооружение испытают на прочность: на мосту выстроят около 25 нагруженных машин и проведут технические испытания.

Также комиссия посмотрела развязки: со стороны улицы Шоссейной одна готова практически на 100%. На правом берегу реки Самара со стороны улиц Степана Разина и Молодогвардейской продолжаются работы. Один из съездов, который сразу ведет на ул. Самарская - основной, он позволит разгрузить историческую часть города.

- Мы готовы начать работы на этом участке уже в марте следующего года, если будут приняты соответствующие поправки в областной бюджет, - отметил министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин.

После получения положительных заключений о соответствии нового моста всем требованиям, по нему начнется движение. Дмитрий Азаров потребовал мобилизовать усилия, чтобы все это случилось уже до конца года.

- Уже в этом году нужно продумать установку специальных табло, которые бы при подъезде к мосту показывали водителю дорожную ситуацию: загруженность, пробки, сколько времени ему потребуется на проезд. Отдельно нужно отработать схему движения пассажирского транспорта. К моменту открытия движения мы это должны четко себе представлять, поэтому все нужно продумать заранее, - предложил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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