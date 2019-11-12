Фрунзенский мост в Самаре: как идет строительство прямо сейчас, последние новости, сроки сдачи

Строительство Фрунзенского моста в Самаре выходит на финишную прямую. Его готовность сейчас оценивается на 80%. Местные жители ждут открытия моста уже очень давно. Ранее сообщалось, что движение по мосту запустят к сентябрю, но потом этот срок сдвинулся на конец года. Во вторник, 12 ноября, на одной из главных строек региона побывал губернатор Дмитрий Азаров. Он проверил, как идут работы на объекте.

- Мост долгожданный. Люди с нетерпением ждут открытия движения. Нужна полная мобилизация усилий, чтобы до конца года ввести объект в эксплуатацию и запустить транспортный поток, - отметил глава региона.

Рабочие занимаются обустройство съездов с мостаФото: Twitter.com

К настоящему времени строители закончили возведение всех искусственных сооружений, укладку асфальта на основном ходе шестиполосной дороги и начали наносить разметку. Также рабочие занимаются обустройством тротуаров на улице Фрунзе, дорожной одежды на улицах Степана Разина, Молодогвардейской и на Хлебной площади. Кроме того, подрядная организация ведет переустройство инженерных коммуникаций на правобережном транспортном узле — на улицах Крупской, Чапаевской и на съездах от улицы Фрунзе до улицы Молодогвардейской. На развязке с улицы Шоссейной рабочие устанавливают шумозащитные экраны. На самом мосту ведется окраска барьерных блоков, устройство освещения, а также аэро- и судоходной сигнализации. Чиновники обещают, что движение по Фрунзенскому мосту будет запущено в декабре 2019 года.

Дорожники уложили на мосту асфальт и начали наносить разметкуФото: Twitter.com

- В начале декабря начнутся технические испытания моста. После получения положительных заключений о соответствии будет открыто рабочее движение. В этом году проезд будет осуществляться с выходом на улицу Фрунзе, а в 2020 году — на соседние улицы, в том числе на улицу Самарскую, - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Как отмечают в областном правительстве, открытие движения по Фрунзенскому мосту разгрузит мост по улице Главной. В этом году по поручению Дмитрия Азарова там могут установить информационное табло, которое будет показывать дорожную ситуацию.

Движение по мосту обещают запустить в декабре 2019 годаФото: Twitter.com

Добавим, что в следующем году в Самаре должен начаться второй этап строительства Фрунзенского моста. На эти цели регион получит из федеральной казны 1 млрд рублей. Конкурс на выполнение работ уже объявлен. Предполагается, что второй этап, в рамках которого будет построена магистральная трасса в 7,8 км от улицы Шоссейной до границы Самары, займет три года.