В Самаре на задержанного при получении взятки налоговика завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-13T10:53:24+03:00

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Задержание и.о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС по Самарской области Виталия Арефьева обернулось возбуждением уголовного дела. Налоговику вменяют получение взятки.

- Сейчас проводится расследование уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Виталия Арефьева с поличным 6 ноября. В тот день он получил от представителя ООО часть взятки в 100 тысяч рублей и муляж денег в 200 тысяч рублей. Следователи полагают, что эти средства предназначались для дальнейшего посредничества во взяточничестве сотрудникам налоговой, а также за перерегистрацию фирмы на налоговом учете с Тольятти на Москву. Кроме того, за данную взятку налоговик должен был помочь незаконно сменить директора организации на человека с иностранным гражданством.

ИСТОЧНИК KP.RU