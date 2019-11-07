2019-11-07T19:26:01+03:00
Происшествия

«Из-за приступа эпилепсии попал в больницу»: появились подробности задержания высокопоставленного налоговика в Самаре

По данным источник «КП-Самара» сейчас задержанный находится в лечебном учреждении
Евгения ВАСИНА
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Решается вопрос о заведении уголовного делаРешается вопрос о заведении уголовного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как стало известно журналистам «КП-Самара» из собственного источника в правоохранительных органах, и.о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров номер 2 УФНС России по Самарской области Виталия Арефьев задержали 6 ноября. Задержание стало результатом спецоперации сотрудников УФСБ России по Самарской области.

- По версии следствия, 300 тыс. рублей, при получении которых задержали Арефьева, были лишь первой частью взятки, всего договор был о 600 тысячах рублей. Деньги передавал представитель коммерческой организации за незаконную перерегистрацию на налоговом учете. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье №290 «Получение взятки», - сообщили корреспондентам «Комсомолки».

Во время задержания у представителя налоговой службы начался приступ эпилепсии. Мужчину пришлось госпитализировать.

Напомним, о задержании высокопоставленного налоговика ранее сообщил в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Кстати, в прошлом году за похожее преступление был задержан начальник контрольного отдела налоговой Александр Петров. Сейчас дело налоговика рассматривает суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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