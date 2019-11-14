2019-11-14T12:14:27+03:00
Происшествия

Стала известна судьба пропавшего в Самарской области пенсионера

К сожалению, 85-летнего Анатолия Волкова нашли погибшим
Михаил ГОРЮНОВ
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Тело мужчины обнаружили на дняхТело мужчины обнаружили на дняхФото: соцсети
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В Самарской области волонтеры и полицейские закончили поиски 85-летнего Анатолия Волкова из поселка Горный в Кинельском районе. Мужчину 12 ноября нашли погибшим.

- Говорят, что его зарезали. Тело нашли в поле, а подозреваемый не сознается, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван Петров (личные данные изменены).

Сегодня, в четверг 14 ноября, в Кинеле проходит прощание с Анатолием Ивановичем. В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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