В Самаре пока не могут найти инвестора для строительства нового здания речного вокзала
Строительство нового здания речного вокзала в Самаре доверят инвестору. Проект уже разработан, правда, подходящую компанию для воплощения его в жизнь власти пока еще не нашли. Сейчас министерство экономического развития активно занимается этим вопросом. Об этом в четверг, 14 ноября, на заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин.
- На верхнем этаже можно расположить рестораны, первый этаж должен занять непосредственно сам вокзал, а на цокольном этаже планируется разместить парковку, - рассказал чиновник.
Напомним, что региональные власти собирались построить новое здание речного вокзала в Самаре еще перед чемпионатом мира по футболу 2018, но до реализации проекта дело так и не дошло. Сколько еще по времени займет поиск инвестора - неизвестно. Зато названы предварительные сроки ремонта причалов в Самаре. Работы намечены на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU