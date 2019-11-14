В Самаре пока не могут найти инвестора для строительства нового здания речного вокзала

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-14T15:31:19+03:00

Проект уже давно готов, но желающие воплотить его в жизнь еще не нашлись

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Строительство нового здания речного вокзала в Самаре доверят инвестору. Проект уже разработан, правда, подходящую компанию для воплощения его в жизнь власти пока еще не нашли. Сейчас министерство экономического развития активно занимается этим вопросом. Об этом в четверг, 14 ноября, на заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин.

- На верхнем этаже можно расположить рестораны, первый этаж должен занять непосредственно сам вокзал, а на цокольном этаже планируется разместить парковку, - рассказал чиновник.

Напомним, что региональные власти собирались построить новое здание речного вокзала в Самаре еще перед чемпионатом мира по футболу 2018, но до реализации проекта дело так и не дошло. Сколько еще по времени займет поиск инвестора - неизвестно. Зато названы предварительные сроки ремонта причалов в Самаре. Работы намечены на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU