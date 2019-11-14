2019-11-14T16:15:57+03:00
Общество

В Гостехнадзоре рассказали о неожиданных результатах проверки самарского аквапарка

Руководство не смогло предоставить специалистам самые важные документы на аттракционы
Александра БУДАЕВА
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Аквапарк недавно был открыт после реконструкцииАквапарк недавно был открыт после реконструкцииФото: Архив КП
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Специалисты регионального Гостехнадзора провели выездную проверку самарского аквапарка.

Напомним, за полтора месяца там получили травмы трое детей: двое мальчишек пострадали, катаясь с горки, а девочка шла от одного бассейна в другой и поранила ногу о решетку слива воды.

Мама одного из пострадавших детей обратилась в Роспотребнадзор, а специалисты этого ведомства передали информацию о ЧП коллегам и Гостехнадзора - именно они теперь следят за техническим состоянием аттракционов.

- Наши сотрудники осмотрели аттракцион, запросили всю имеющуюся по нему документацию, - рассказали в Гостехнадзоре Самарской области. - Руководство аквапарка не смогло предоставить важнейшие документы: акт о введении в эксплуатацию и сертификат соответствия.

Ведомство направило материалы проверки в прокуратуру - теперь уже надзорное ведомство будет решать, что делать с аквапарком, который работает с нарушениями закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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