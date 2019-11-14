«АКОМ» запустил проект, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни
Начиная с ноября, на youtube-канале «АКОМ» выйдет серия мотивирующих роликов, каждый из которых будет посвящен спортивному упражнению с использованием аккумулятора «АКОМ+EFB», как спортивного тренажера (жим стоя, удержание на прямых руках, отжимание от аккумулятора, бег с аккумулятором и др.) Эта инновационная батарея идеально заряжает энергией не только автомобиль, но и его владельца – на победу и успех!
Старт проекту был дан в г. Тольятти в УСК «Олимп», в рамках мероприятий Спартакиады «Непобедимая Держава». «АКОМ» выступил генеральным партнером состязания "Силовая заруба 1х1", приготовил призы и подарки участникам – атлетам лучших фитнес-клубов Тольятти. Смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=R-T9MiyO50U
Искренне желаем вам проникнуться невероятной энергией «АКОМ» и быть только лидерами, быть всегда впереди!
Следите за продолжением серии роликов "Фитнес от АКОМ"!
ИСТОЧНИК KP.RU