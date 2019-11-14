2019-11-14T16:45:44+03:00
Общество

«АКОМ» запустил проект, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни

Российский лидер аккумуляторного производства – компания «АКОМ» - запустил новый уникальный проект "Фитнес от АКОМ", направленный на пропаганду спорта и здорового образа жизни
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начиная с ноября, на youtube-канале «АКОМ» выйдет серия мотивирующих роликов, каждый из которых будет посвящен спортивному упражнению с использованием аккумулятора «АКОМ+EFB», как спортивного тренажера (жим стоя, удержание на прямых руках, отжимание от аккумулятора, бег с аккумулятором и др.) Эта инновационная батарея идеально заряжает энергией не только автомобиль, но и его владельца – на победу и успех!

Старт проекту был дан в г. Тольятти в УСК «Олимп», в рамках мероприятий Спартакиады «Непобедимая Держава». «АКОМ» выступил генеральным партнером состязания "Силовая заруба 1х1", приготовил призы и подарки участникам – атлетам лучших фитнес-клубов Тольятти. Смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=R-T9MiyO50U

Искренне желаем вам проникнуться невероятной энергией «АКОМ» и быть только лидерами, быть всегда впереди!

Следите за продолжением серии роликов "Фитнес от АКОМ"!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24