Вышли на финиш: новый детский сад в Курумоче готов на 99,5%
В Самарской области близится к завершению строительство еще одного детского сада. Речь идет о здании, которое строят в поселке Курумоч Волжского района. Сейчас готовность объекта составляет 99,5%.
- Новый детский сад уже получил заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Общая площадь объекта составляет более 4,5 тысяч квадратных метров, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Планируется, что детсад сможет принять 150 малышей. Он будет рассчитан на 8 групп, в том числе на 2 ясельные группы. Напомним, что изначально объект должны были ввести в эксплуатацию в сентябре, потом сроки перенесли на октябрь. Строительство затянулось из-за ошибок, допущенных при разработке проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU