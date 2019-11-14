2019-11-14T16:48:12+03:00
Общество

Вышли на финиш: новый детский сад в Курумоче готов на 99,5%

После сдачи здания в эксплуатацию оно сможет принять 150 малышей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Так здание выглядело летом, сейчас же оно почти полностью готовоТак здание выглядело летом, сейчас же оно почти полностью готово
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В Самарской области близится к завершению строительство еще одного детского сада. Речь идет о здании, которое строят в поселке Курумоч Волжского района. Сейчас готовность объекта составляет 99,5%.

- Новый детский сад уже получил заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Общая площадь объекта составляет более 4,5 тысяч квадратных метров, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Планируется, что детсад сможет принять 150 малышей. Он будет рассчитан на 8 групп, в том числе на 2 ясельные группы. Напомним, что изначально объект должны были ввести в эксплуатацию в сентябре, потом сроки перенесли на октябрь. Строительство затянулось из-за ошибок, допущенных при разработке проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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