Дураков от денег точно избавят: мошенники зовут самарцев на диспансеризацию

14 Нояб. 23:31 2019-11-14T23:31:39+03:00

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Многие жители Самары в последнее время находят в своих почтовых ящиках приглашения на диспансеризацию - 2019 на якобы официальном бланке. На психологию здесь давит все: во-первых, это уже "повторное извещение". У человека включается сигнал: ага, я что-то пропустил. Во-вторых, на бумажке пишут, что явка обязательна, ставят дату, до которой нужно прийти в клинику. И, конечно же, главный козырь - крупно написанное слово "Бесплатная". Обещают сделать томографию чуть ли не всех систем организма.

Вот только зовут горожан не в поликлинику по месту жительства, а в некий оздоровительный центр (в каждом районе адреса разные).

- Я специально решил проверить, что там происходит. Судя по всему, это такие же клиники, которые процветали еще год назад, зазывали на бесплатную процедуру, а потом навязывали кредиты. Здесь на каком-то подключенном к компьютеру аппарате над вами производят какие-то манипуляции, а потом находят все мыслимые заболевания. У меня выяснилось, что все вены забиты тромбами, сосуды в голове пережаты и скоро грядет инсульт. Я убежал оттуда, как ошпаренный, потому что уже и план лечения начали составлять. Опять лохов ищут, - рассказывает самарчанин Алексей Петрович.

В минздраве журналисту КП-Самара объяснили, что закон о диспансеризации един для всех. Обследование проводится исключительно в поликлиниках и городских больницах. Каждый год на прием приглашают граждан определенного года рождения. Проверить, подходит ли ваш год под диспансеризацию, можно в списке. Стоит отметить, что в этом году действуют новые правила диспансеризации. Ее проходят раз в три года, но вот доступных процедур стало больше. Также теперь раз в год можно пройти профилактический медицинский осмотр. Подробнее о доступных проверках здоровья читайте в статье "КП-Самара".

Медики предупреждают горожан о необходимости вести себя крайне осторожно и не вестись на предложения подобных фейковых медицинских заведений. Уточнить любую информацию о положенных вам процедурах и услугах по ОМС всегда можно у участкового врача или же в справочной службе страховой компании, которая выдала вам страховой полис.

ИСТОЧНИК KP.RU