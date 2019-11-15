Карпов и Мияйлович не помогут «Крыльям» в матче с ЦСКА, а Божович вернется к команде
Самарские «Крылья Советов» начали готовиться к матчу с ЦСКА, который пройдет на выезде 24 ноября. Первая тренировка футболистов прошла на клубной базе в четверг, 14 ноября.
- В тренировке по разным причинам не принимали участие Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон, - отметили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Как сообщили представители клуба, в предстоящем матче не смогут принять участие Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Они не выйдут на поле из-за дисквалификаций. Зато к команде вернется главный тренер Миодраг Бождович. Срок его трехматчевой дисквалификации подошел к концу.
ИСТОЧНИК KP.RU