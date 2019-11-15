Карпов и Мияйлович не помогут «Крыльям» в матче с ЦСКА, а Божович вернется к команде

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-15T10:57:41+03:00

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Самарские «Крылья Советов» начали готовиться к матчу с ЦСКА, который пройдет на выезде 24 ноября. Первая тренировка футболистов прошла на клубной базе в четверг, 14 ноября.

- В тренировке по разным причинам не принимали участие Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон, - отметили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Как сообщили представители клуба, в предстоящем матче не смогут принять участие Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Они не выйдут на поле из-за дисквалификаций. Зато к команде вернется главный тренер Миодраг Бождович. Срок его трехматчевой дисквалификации подошел к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU