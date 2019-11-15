2019-11-15T16:34:19+03:00
Происшествия

"Основная версия - самоубийство": следователи рассказали, как могла умереть 21-летняя девушка в "Южном городе"

Разбирательство во всех обстоятельствах случившегося продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Ирину описывают, как девушку с нелегкой судьбойИрину описывают, как девушку с нелегкой судьбойФото: соцсети
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Правоохранители считают, что 21-летняя Ирина Путьмакова, чей труп обнаружили у дома № 2 на улице Алабина в микрорайоне "Южный город", могла покончить с собой. Напомним, что тело девушки было найдено утром 12 ноября.

- Проверка по факту происшествия продолжается. Предварительная версия случившегося - самоубийство, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Как уже писала "Комсомолка", Ирина - девушка с нелегкой судьбой, она была не в ладах со своими родными. По словам ее знакомых, она в доме, возле которого погибла, жила со своим парнем - в квартире на 8 этаже. Говорят, что они не всегда ладили, однако молодого человека в смерти Путьмаковой никто не обвинял. Еще одна версия - несчастный случай, но и она считается маловероятной.

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Следователи сейчас выясняют причины гибели 21-летней Ирины Путьмаковой, ее тело накануне утром обнаружили возле многоэтажки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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