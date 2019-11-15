"А весь мусор и грязь нам оставят?": рынок "Лотос" на 22 Партсъезда начнут сносить уже в понедельник
В Самаре скоро не станет еще одного рынка. 30 октября приставы снесли торговые павильоны на территории, где торговлю организовывало ООО "Спарта" , на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Теперь пришла очередь рынка той же организации: прокурор Советского района Олег Алексеев рассказал, что уже в понедельник приставы начнут работу на пересечении улиц Красных Коммунаров и 22 Партсъезда.
- Здесь сроки договоров, которые были заключены с министерством имущества уже истекли. Их расторгли в одностороннем порядке. Все суды прошли, продавцам выдали предупреждения, их развесили на киосках. Мы надеемся, что все сделаем за 1-2 недели, решение будет исполнено, - говорит Олег Алексеев.
Окрестных жителей судьба рынка волнует. Кто-то переживает, что останется без продуктов. Другие волнуются, что киоски сносят но на их месте никто не убирается.
- Повторяем судьбу торговых рядов у Норда и гаражных массивов? Там и по сей день мусор валяется, - сообщают местные жители.
В администрации же эти опасения развеяли и сообщили, что территорию после сноса киосков приведут в порядок. Правда, пока неизвестно, что же будет на этом месте. Вместо рынка на Авроре собираются обустроить сквер.
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При этом по закону никаких строений в охранной зоне коммунальных объектов быть не должно. Но собственники не торопятся их убирать и ждут полицию и приставов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU