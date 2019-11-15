А потом будем без тепла сутками сидеть! В Самаре на теплосетях и водоводах стоят рынки, гаражи и детские площадки

Рынкам на трубах не место

Незаконные постройки, которые как грибы после дождя появляются на тех территориях, где их быть не должно – настоящий бич самарских коммунальщиков. Только представьте себе: под рыночком из десятка павильонов, между которыми ежеминутно курсируют десятки человек, пролегает труба теплотрассы диаметром в 700 мм. А если прорыв? Из-под земли вырвется фонтан кипятка, пострадают люди. А коммунальщикам, вместо того чтобы срочно начать устранять аварию, нужно будет договариваться с собственниками киосков, под которыми в прямом смысле нужно начинать копать. Все это время без тепла сидят десятки домов, и ни о каких нормативах работ уже и речи не идет – начать бы искать проблему!

Или же случай, который недавно произошел на 9 просеке. Здесь случилась авария на водопроводной трубе. И примчавшиеся на место сотрудники «РКС-Самара» с удивлением увидели, что прямо на коммуникациях высится забор и частная постройка. Рабочим пришлось заново подключать к другой линии всех клиентов. И все это время без воды сидели сотни человек, в том числе ученики школы-интерната.

- В Самаре есть утвержденные правила благоустройства, согласно этому документу у всех коммуникаций есть охранная зона, там запрещено располагать любые здания. Это чревато штрафами, рано или поздно имущество с этой территории уберут судебные приставы, получив соответствующее разрешение. За тем, чтобы подобные нарушения устраняли, не затягивая и следим мы, - рассказывает прокурор Советского района города Самары Олег Алексеев.

Эксперты рассказали, какие нарушения их волнуют

На территории его района как раз недавно справедливость восстановили. Торговые павильоны на пересечении улиц Аэродромной и улицы Авроры перестали быть законными уже в 2018 году. Срок договора с министерством имущества истек, а Департамент потребрынка новые заключать не стал. И вот в течение года приставы присылали ООО «Спарта» уведомления с требованием убрать киоски с этого места. Ни один собственник на это не пошел – и тогда на рынок приехала специальная техника.

- Суды длились долго, но в итоге все же рынок постановили убрать. Такая же судьба ждет несанкционированную торговлю на 22 Партсъезда, пересечение с ул. Красных Коммунаров. И это – требование безопасности, представьте, что будет если под людьми прорвет трубу с кипятком? – уверяет прокурор.

Мешают гаражи и парковки

Сами коммунальщики говорят, что люди часто просто не осознают, какой опасностью грозит им нарушение закона. Исполнительный директор Акционерного общества «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов, что для них самая злостная проблема даже не стихийные рынки, а парковки и гаражи.

В этой траншее чуть не пострадали люди

- В Самаре качественному теплоснабжению горожан угрожают более тысячи объектов. В основном это парковки, в том числе организуемые на газонах. Это прямая опасность для автомобилей – они могут уйти под землю, если там, в глубоких слоях грунта, начнется проседание из-за утечек. И очень много незаконных гаражей: каждый раз, когда мы обнаруживаем, что подобное строение мешает ликвидации технологической проблемы, мы должны вызвать участкового, найти собственников. Все это время жители сидят без отопления и горячей воды. «А ведь у нас есть нормативы, по которым мы в течение 24 часов должны обеспечить жителям комфортные условия», - говорит он.

Бывают нарушители и крупнее: на ул. Панова, 38а красуется пристрой пятиэтажного офисного центра. Прямо под ним – канал теплотрассы, обеспечивающей теплом 16 многоэтажных домов. И риск прорыва существенно увеличивается, ведь на трубу давит тяжелый фундамент.

- в случае возникновения повреждения теплосети данные сооружения не только пострадают сами, но и задержат проведение ремонтных работ, увеличивая при этом возможность ЧП с ремонтным персоналом, - говорит Айдар Ильясов.

Около детских площадок в Самаре можно увидеть вот такие открытые люки

У его коллег – свои примеры. Например, в топе проблем «РКС-Самара» – детские площадки.

- По 56 адресам игровые аттракционы расположены над трубами. Это не только усложняет нашу работу, речь идет о детской безопасности. Любой технологический сбой может привести к образованию ям, в которые попадут дети. Также нам мешают гаражи, капитальные строения, деревья, корни которых разрушают водопроводные и канализационные колодцы. «Все это усложняет работу аварийных бригад и сроки устранения повреждений затягиваются», - говорит главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

«Шутят» самарцы и с электричеством. Заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» Александр Панчиков рассказал, что в результате несанкционированного размещения торговых павильонов возникает смертельная опасность для людей, находящихся на рынке, а сами энергетики не могут должным образом осуществлять эксплуатацию оборудования. Да и при отключении воздушной линии последствия могут быть серьезные и для коммунальщиков – из-за отсутствия электричества могут «встать» насосные станции горячего и холодного водоснабжения, городской электрифицированный транспорт.

Кто может помочь

Ресурсники просят всех самарцев не оставаться равнодушными к нарушениям. Сами компании ежедневно ведут работу, выявляя тех, кто несанкционированно разместил на сетях гараж или павильон, обращаются в администрацию с заявлениями, с целью устранения «опасных» построек. И всех горожан просят: если вы знаете, что строение размещено незаконно, сообщите об этом в администрацию или прокуратуру.

- И, конечно же, мы просим всех горожан быть бдительными. Не стоит пробовать температуру кипятка при прорыве. Если видите, что случилось что-то неправильное, позвоните в аварийную службу и обходите стороной место ЧП, а еще лучше – помогите другим людям, - говорит Айдар Ильясов.

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