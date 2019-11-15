С мужиком - не поеду! Самарцы готовы расплачиваться в такси сексом

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-15T17:35:16+03:00

Правда, пока им никто такой возможности не предлагает

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Жителей Самары заставила поволноваться новость о том, что на улицах в Екатеринбурге заметили машину с наклейками Fake Taxi. Как говорится в открытых источниках, это некий зарубежный проект, сочетающий в себе службу такси и площадку для съемки порно одновременно. Пассажиры расплачиваются с водителем интимными услугами, и это снимается на видео. В одной из самарских групп эта информация вызвала живое обсуждение. Жители города попробовали представить, что бы было, если бы такая машина ездила по самарским улицам. Большинству идея понравилась. Но возник вопрос: а можно ли отказаться от интима, если водитель/ пассажир не понравился?

Активнее всего идею одобряют мужчины. Многие уже готовы вставать в очередь, чтобы устроиться сюда на работу водителем.

- Ага, думаете там только фотомодели ездить будут? Может, это будет человек, который тебе вообще не понравится. Захочешь тогда? - скептически отзываются другие пользователи.

Другие самарцы шутят, что появление такого такси разорило бы другие агрегаторы, но большинство уверены: клиентов у подобного сервиса было бы немного.

Сошлись горожане во мнении, что при такой услуге точно нужен каталог водителей. А фото пассажиров нужно показывать заранее.

Однако, все эти рассуждения - исключительно умозрительные. Подобные услуги в нашей стране запрещены законом.

Ну а пока из необычных такси в Самаре можно воспользоваться только услугами автомобиля с караоке.

ИСТОЧНИК KP.RU