В Самаре на площади Куйбышева к Новому году установили большой елочный шар

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-16T12:16:21+03:00

А также собрали каркасы пяти маленьких елок, которые будут вокруг главного новогоднего дерева

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В Самаре полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади Куйбышева рабочие установили большой елочный шар. Кроме того, они собрали каркасы пяти из шести маленький елок, которые расположатся вокруг главного новогоднего дерева.

- Нас фотографируют чаще, чем Киркорова, - шутят рабочие, которые устанавливают всю эту красоту на площади Куйбышева, в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Всего елок поменьше вокруг главного новогоднего дерева будет шесть.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Напомним, на главной площади Самары к Новому году установят елку высотой 25 метров. Она будет состоять из металлического каркаса и искусственных еловых веток. На каждом новогоднем дереве – главной елке и елках поменьше – будут медиагирлянды.

ИСТОЧНИК KP.RU