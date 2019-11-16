В Самаре на площади Куйбышева к Новому году установили большой елочный шар
В Самаре полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади Куйбышева рабочие установили большой елочный шар. Кроме того, они собрали каркасы пяти из шести маленький елок, которые расположатся вокруг главного новогоднего дерева.
- Нас фотографируют чаще, чем Киркорова, - шутят рабочие, которые устанавливают всю эту красоту на площади Куйбышева, в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».
Всего елок поменьше вокруг главного новогоднего дерева будет шесть.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Напомним, на главной площади Самары к Новому году установят елку высотой 25 метров. Она будет состоять из металлического каркаса и искусственных еловых веток. На каждом новогоднем дереве – главной елке и елках поменьше – будут медиагирлянды.
ИСТОЧНИК KP.RU