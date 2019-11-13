2019-11-13T10:29:55+03:00
Общество

В Самаре на площади Куйбышева начали собирать главную елку города

Новогодняя красавица после завершения работ «вырастет» примерно до 25 метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочие сразу собирают и главную елку, и шесть маленьких елочекРабочие сразу собирают и главную елку, и шесть маленьких елочекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева начали собирать главную городскую елку. Она будет каркасная с искусственными еловыми ветками. Высота новогоднего дерева составит около 25 метров.

- Часть площади, где будет стоять елка, огородили забором. Там повсюду лежат металлические конструкции. Рабочие трудятся и утром, и вечером, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» местные жители.

Напомним, что как и в прошлом году ель на площади Куйбышева будет не одна. Ее будут окружать еще шесть деревьев поменьше. Каждую елку украсят управляемыми медиагирляндами. В дальнейшем на главной площади города появится усадьба самарского Деда Мороза и два катка.

На площадь завезли все необходимое оборудование для будущих елок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадь завезли все необходимое оборудование для будущих елокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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