В Самаре на площади Куйбышева начали собирать главную елку города

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-13T10:29:55+03:00

Рабочие сразу собирают и главную елку, и шесть маленьких елочек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева начали собирать главную городскую елку. Она будет каркасная с искусственными еловыми ветками. Высота новогоднего дерева составит около 25 метров.

- Часть площади, где будет стоять елка, огородили забором. Там повсюду лежат металлические конструкции. Рабочие трудятся и утром, и вечером, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» местные жители.

Напомним, что как и в прошлом году ель на площади Куйбышева будет не одна. Ее будут окружать еще шесть деревьев поменьше. Каждую елку украсят управляемыми медиагирляндами. В дальнейшем на главной площади города появится усадьба самарского Деда Мороза и два катка.

На площадь завезли все необходимое оборудование для будущих елокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU