Тур чемпионата Высшей лиги по регби-7 в Самаре стал лучшим турниром года в России

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-16T16:00:59+03:00

Победу вместе с ним разделили Кубок Европейских чемпионов по регби-7 (Санкт-Петербург) и чемпионат Европы по регби среди юношей до 19 лет (Калининград).

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Третий тур чемпионата Высшей лиги по регби-7 2019 года, который прошел в Самаре, стал победителем в номинации «Лучший турнир года» на недели регби в России. Победу соревнования в Самаре разделили еще с тремя турнирами, сообщает официальная группа Высшей лиги Вконтакте.

- Сразу три соревнования в этом году стали победителями в категории «Лучший турнир года». Приз завоевал III тур всероссийских соревнований «Чемпионат Высшей лиги по регби-7», который проходил в Самаре. Также награды удостоились Кубок Европейских чемпионов по регби-7 (Санкт-Петербург), чемпионат Европы по регби среди юношей до 19 лет (Калининград), - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU