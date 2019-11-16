Тур чемпионата Высшей лиги по регби-7 в Самаре стал лучшим турниром года в России
Третий тур чемпионата Высшей лиги по регби-7 2019 года, который прошел в Самаре, стал победителем в номинации «Лучший турнир года» на недели регби в России. Победу соревнования в Самаре разделили еще с тремя турнирами, сообщает официальная группа Высшей лиги Вконтакте.
- Сразу три соревнования в этом году стали победителями в категории «Лучший турнир года». Приз завоевал III тур всероссийских соревнований «Чемпионат Высшей лиги по регби-7», который проходил в Самаре. Также награды удостоились Кубок Европейских чемпионов по регби-7 (Санкт-Петербург), чемпионат Европы по регби среди юношей до 19 лет (Калининград), - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU