В Самаре МП «Пасажиравтотранс» может вернуться к перевозкам по городу
Правда, пока предприятие все еще находится в стадии погашения долгов
Автобусы могут вернуть муниципальному предприятию примерно через три годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарское муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» может вновь заняться автобусными перевозками. Правда, если это и произойдет, то не скоро.
- Исходя из существующей ситуации, на погашение долгов МП потребуется порядка трех лет. После этого мы планируем привлекать предприятие к перевозкам, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.
Напомним, что сейчас муниципальные маршруты обслуживает компания «СамараАвтоГаз». Ей передали имущество «Пассажиравтотранса» в аренду в апреле 2018 года. Договор рассчитан на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU