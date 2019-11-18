В Самаре МП «Пасажиравтотранс» может вернуться к перевозкам по городу

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-18T14:08:25+03:00

Автобусы могут вернуть муниципальному предприятию примерно через три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, пока предприятие все еще находится в стадии погашения долгов

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Самарское муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» может вновь заняться автобусными перевозками. Правда, если это и произойдет, то не скоро.

- Исходя из существующей ситуации, на погашение долгов МП потребуется порядка трех лет. После этого мы планируем привлекать предприятие к перевозкам, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, что сейчас муниципальные маршруты обслуживает компания «СамараАвтоГаз». Ей передали имущество «Пассажиравтотранса» в аренду в апреле 2018 года. Договор рассчитан на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU