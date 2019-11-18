«Два бабы недовольны, остальным-то все равно»: появилось видео с авиахулиганом рейса Анталия - Самара
Накануне появилось видео с авиахулиганом в главной роли. Напомним, в субботу в аэропорт Курумоч полицейские встречали авиадебошира. 26-летний мужчина возвращался из Анталии в Самару навеселе. Смело поглощал купленное в дьюти-фри и курил электронные сигареты. На замечания пассажиров и бортпроводников не реагировал.
- Не, а что такое произошло. Нормально же все. Только два бабы недовольные попались, остальным безразлично было, - примерно так заявил правоохранителям мужчина, если заменить мат.
Авиадебошир в аэропорту Самары.
Теперь мужчине придется отвечать за свое веселье.
- Сотрудниками полиции авиадебошир был доставлен в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - отметали в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте. - В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.20 и статьи 20.1 КоАП РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU