Испытание КамАЗами: самарец заснял на видео большегрузы на Фрунзенскому мосту

СЕГОДНЯ 19:40 2019-11-18T19:41:34+03:00

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- Как вы считаете, проезд КамАЗов-это испытания моста или просто начало рабочего дня? – с таким вопросом обратился самарец Евгений Щекин к своим подписчикам на ютубе.

Несколько дней назад мужчина выложил очередное видео посвященное Самаре. На этот раз в объективе квадрокоптера оказался Фрунзенский мост на рассвете. Видео-блогеру удалось заснять колонну грузовиков, которые едут по мосту в ранней утренний час. За два дня видео набрало более 10 тысяч просмотров.

Пока одни спорят испытание это или просто рабочий момент, другие восхищаются красотой самарского рассвета и контрастными машинами на мосту.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале декабря по мосту в один ряд проедут 25 грузовиков в качестве технических испытаний. Так быть может, это была репетиция испытаний? Свои мысли на этот счет пишите в комментариях.

Фрунзенский мост в Самаре. Грозовики .#фрунзенскиймост Автор видео: Евгений Щекин

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ИСТОЧНИК KP.RU