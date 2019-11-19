2019-11-19T08:18:54+03:00
Общество

В Самаре жителям 70 домов, которые попали под отключение из-за утечки на трубе, вернули холодную воду

Сотрудники "СКС" завершили ремонтные работы к утру вторника, 19 ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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В Самаре устранили утечку на трубе диаметром 900 мм на улице Гагарина, 18, из-за которой в понедельник, 18 ноября, многие жители остались без холодной воды.

- На время проведения ремонтных работ было приостановлено водоснабжение в 70 многоквартирных домах, в которых проживают 9870 человек, в том числе 970 детей и 10 маломобильных граждан, в 3 детских садах и 1 школе. Для обеспечения населения водой выставлялись три бойлера, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Работы проводили сотрудники "Самарских коммунальных систем". Они трудились до глубокой ночи. В итоге в 5:25 вторника, 19 ноября, холодную воду удалось вернуть в дома самарцев. На месте аварии работали 23 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 спецмашина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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