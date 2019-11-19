2019-11-19T08:58:04+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, какие обновления ждут Вертолетную площадку в первую очередь

Благоустройством знакового для многих горожан места должны заняться в следующем году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Архитекторы уже предложили несколько вариантов обновления "Вертолетки"Архитекторы уже предложили несколько вариантов обновления "Вертолетки"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в первую очередь благоустроят на Вертолетной площадке в поселке Управленческий. В понедельник, 18 ноября, он вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной побывал там и обсудил с ней предложения архитекторов по обновлению одной из местных достопримечательностей.

- В первую очередь приведем в порядок подъездные пути и благоустроим верхнюю площадку: отремонтируем покрытие, обновим освещение. Важно, чтобы проект обновления площадки сохранил ее уникальность, был безопасным и отражал пожелания людей, для которых все это делается, - написал в своем инстаграме глава региона.

Напомним, что ранее Дмитрий Азаров поручил разработать концепцию развития Вертолетной площадки. Предлагались самые различные варианты: прогулочные маршруты, смотровые площадки, выставочные павильоны, капсульный отель, парк полетов, аттракционы. Что именно из этого воплотится в жизнь, пока не известно. Работы по обновлению «Вертолетки» запланированы на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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