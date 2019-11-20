2019-11-20T09:09:27+03:00
Общество

«Самара Арена» примет масштабный летний фестиваль Big Love Show 2020

Горожанам обещают многочасовое яркое шоу и выступления известных артистов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Музыкальный фестиваль пройдет на "Самара Арене" 18 июля 2020 годаМузыкальный фестиваль пройдет на "Самара Арене" 18 июля 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стадион «Самара Арена» вновь станет площадкой для масштабного музыкального события. В следующем году там впервые пройдет летний фестиваль Big Love Show 2020.

- Зрителей ждет громкий и яркий open-air! Многочасовое шоу пройдет с глобальным размахом. На одной сцене выступят популярные певцы, а также фрешмены, которые задают новые музыкальные тренды, - рассказали организаторы фестиваля.

Отметим, что мероприятие пройдет в честь двадцатого дня рождения Love Radio. Масштабный фестиваль запланирован на 18 июля 2020 года.

Напомним, что в этом году «Самара Арена» уже принимала большой концерт. На поле стадиона выступила известная группа «Ленинград». Тогда посмотреть на музыкантов собрались более 40 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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